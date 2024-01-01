5 никарагуанских кордоб в коста-риканские колоны
Сконвертируйте NIO в CRC по реальному обменному курсу
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|1 NIO в CRC
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|14,5099
|14,5099
|Низкий
|14,1624
|13,6288
|В среднем
|14,2846
|14,1020
|Изменить
|1.49%
|5.60%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NIO к CRC
За последние 30 дней максимальный курс NIO к CRC составил 14,5099, а минимальный — 14,1624. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,2846. Изменение курса NIO к CRC в процентном соотношении составило 1.49.
За последние 90 дней максимальный курс NIO к CRC составил 14,5099, а минимальный — 13,6288. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14,1020. Изменение курса NIO к CRC в процентном соотношении составило 5.60.
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Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в коста-риканские колоны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Коста-риканский колон
|1 NIO
|14,39160 CRC
|5 NIO
|71,95800 CRC
|10 NIO
|143,91600 CRC
|20 NIO
|287,83200 CRC
|50 NIO
|719,58000 CRC
|100 NIO
|1 439,16000 CRC
|250 NIO
|3 597,90000 CRC
|500 NIO
|7 195,80000 CRC
|1000 NIO
|14 391,60000 CRC
|2000 NIO
|28 783,20000 CRC
|5000 NIO
|71 958,00000 CRC
|10000 NIO
|143 916,00000 CRC