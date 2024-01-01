50 никарагуанских кордоб в швейцарские франки

Сконвертируйте NIO в CHF по реальному обменному курсу

50 nio
1,21 chf

C$1,000 NIO = SFr.0,02414 CHF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NIO в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02450,0250
Низкий0,02390,0239
В среднем0,02430,0245
Изменить-0.32%-2.34%
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Соотношение 1 NIO к CHF

За последние 30 дней максимальный курс NIO к CHF составил 0,0245, а минимальный — 0,0239. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0243. Изменение курса NIO к CHF в процентном соотношении составило -0.32.

За последние 90 дней максимальный курс NIO к CHF составил 0,0250, а минимальный — 0,0239. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0245. Изменение курса NIO к CHF в процентном соотношении составило -2.34.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для никарагуанских кордоб

NIO в USD

NIO в EUR

NIO в GBP

NIO в INR

NIO в JPY

NIO в RUB

NIO в AUD

NIO в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Швейцарский франк
1 NIO0,02414 CHF
5 NIO0,12069 CHF
10 NIO0,24137 CHF
20 NIO0,48274 CHF
50 NIO1,20686 CHF
100 NIO2,41371 CHF
250 NIO6,03428 CHF
500 NIO12,06855 CHF
1000 NIO24,13710 CHF
2000 NIO48,27420 CHF
5000 NIO120,68550 CHF
10000 NIO241,37100 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Никарагуанская кордоба
1 CHF41,43000 NIO
5 CHF207,15000 NIO
10 CHF414,30000 NIO
20 CHF828,60000 NIO
50 CHF2 071,50000 NIO
100 CHF4 143,00000 NIO
250 CHF10 357,50000 NIO
500 CHF20 715,00000 NIO
1000 CHF41 430,00000 NIO
2000 CHF82 860,00000 NIO
5000 CHF207 150,00000 NIO
10000 CHF414 300,00000 NIO