1 тысяча нигерийских найр в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте NGN в XAF по реальному обменному курсу

1 000 ngn
373 xaf

₦1,000 NGN = FCFA0,3725 XAF

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в XAFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,41030,5715
Низкий0,37070,3707
В среднем0,39270,4181
Изменить-9.21%-34.82%
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Соотношение 1 NGN к XAF

За последние 30 дней максимальный курс NGN к XAF составил 0,4103, а минимальный — 0,3707. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3927. Изменение курса NGN к XAF в процентном соотношении составило -9.21.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к XAF составил 0,5715, а минимальный — 0,3707. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4181. Изменение курса NGN к XAF в процентном соотношении составило -34.82.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и XAF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в XAF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Франк КФА BEAC
1 NGN0,37251 XAF
5 NGN1,86256 XAF
10 NGN3,72512 XAF
20 NGN7,45024 XAF
50 NGN18,62560 XAF
100 NGN37,25120 XAF
250 NGN93,12800 XAF
500 NGN186,25600 XAF
1000 NGN372,51200 XAF
2000 NGN745,02400 XAF
5000 NGN1 862,56000 XAF
10000 NGN3 725,12000 XAF
Обменные курсы Франк КФА BEAC / Нигерийская найра
1 XAF2,68448 NGN
5 XAF13,42240 NGN
10 XAF26,84480 NGN
20 XAF53,68960 NGN
50 XAF134,22400 NGN
100 XAF268,44800 NGN
250 XAF671,12000 NGN
500 XAF1 342,24000 NGN
1000 XAF2 684,48000 NGN
2000 XAF5 368,96000 NGN
5000 XAF13 422,40000 NGN
10000 XAF26 844,80000 NGN