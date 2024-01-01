250 нигерийских найр в намибийские доллары

Сконвертируйте NGN в NAD по реальному обменному курсу

250 ngn
2,82 nad

₦1,000 NGN = $0,01130 NAD

Среднерыночный курс в 20:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NGN в NADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01220,0178
Низкий0,01120,0112
В среднем0,01170,0127
Изменить-6.15%-36.47%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NGN к NAD

За последние 30 дней максимальный курс NGN к NAD составил 0,0122, а минимальный — 0,0112. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0117. Изменение курса NGN к NAD в процентном соотношении составило -6.15.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к NAD составил 0,0178, а минимальный — 0,0112. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0127. Изменение курса NGN к NAD в процентном соотношении составило -36.47.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Намибийский доллар
1 NGN0,01130 NAD
5 NGN0,05649 NAD
10 NGN0,11297 NAD
20 NGN0,22595 NAD
50 NGN0,56487 NAD
100 NGN1,12974 NAD
250 NGN2,82435 NAD
500 NGN5,64870 NAD
1000 NGN11,29740 NAD
2000 NGN22,59480 NAD
5000 NGN56,48700 NAD
10000 NGN112,97400 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Нигерийская найра
1 NAD88,51630 NGN
5 NAD442,58150 NGN
10 NAD885,16300 NGN
20 NAD1 770,32600 NGN
50 NAD4 425,81500 NGN
100 NAD8 851,63000 NGN
250 NAD22 129,07500 NGN
500 NAD44 258,15000 NGN
1000 NAD88 516,30000 NGN
2000 NAD177 032,60000 NGN
5000 NAD442 581,50000 NGN
10000 NAD885 163,00000 NGN