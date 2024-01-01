5 000 нигерийских найр в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте NGN в KYD по реальному обменному курсу

5 000 ngn
2,53 kyd

₦1,000 NGN = $0,0005068 KYD

Среднерыночный курс в 20:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NGN в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00050,0008
Низкий0,00050,0005
В среднем0,00050,0006
Изменить-7.71%-33.44%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NGN к KYD

За последние 30 дней максимальный курс NGN к KYD составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0005. Изменение курса NGN к KYD в процентном соотношении составило -7.71.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к KYD составил 0,0008, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0006. Изменение курса NGN к KYD в процентном соотношении составило -33.44.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Доллар Каймановых островов
1 NGN0,00051 KYD
5 NGN0,00253 KYD
10 NGN0,00507 KYD
20 NGN0,01014 KYD
50 NGN0,02534 KYD
100 NGN0,05068 KYD
250 NGN0,12670 KYD
500 NGN0,25340 KYD
1000 NGN0,50680 KYD
2000 NGN1,01360 KYD
5000 NGN2,53401 KYD
10000 NGN5,06802 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Нигерийская найра
1 KYD1 973,16000 NGN
5 KYD9 865,80000 NGN
10 KYD19 731,60000 NGN
20 KYD39 463,20000 NGN
50 KYD98 658,00000 NGN
100 KYD197 316,00000 NGN
250 KYD493 290,00000 NGN
500 KYD986 580,00000 NGN
1000 KYD1 973 160,00000 NGN
2000 KYD3 946 320,00000 NGN
5000 KYD9 865 800,00000 NGN
10000 KYD19 731 600,00000 NGN