50 нигерийских найр в индийские рупии

Сконвертируйте NGN в INR по реальному обменному курсу

50 ngn
2,59 inr

₦1,000 NGN = ₹0,05175 INR

Среднерыночный курс в 20:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NGN в INRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05600,0774
Низкий0,05150,0515
В среднем0,05400,0574
Изменить-7.60%-33.15%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NGN к INR

За последние 30 дней максимальный курс NGN к INR составил 0,0560, а минимальный — 0,0515. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0540. Изменение курса NGN к INR в процентном соотношении составило -7.60.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к INR составил 0,0774, а минимальный — 0,0515. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0574. Изменение курса NGN к INR в процентном соотношении составило -33.15.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в индийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и INR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в INR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Индийская рупия
1 NGN0,05175 INR
5 NGN0,25873 INR
10 NGN0,51745 INR
20 NGN1,03490 INR
50 NGN2,58725 INR
100 NGN5,17450 INR
250 NGN12,93625 INR
500 NGN25,87250 INR
1000 NGN51,74500 INR
2000 NGN103,49000 INR
5000 NGN258,72500 INR
10000 NGN517,45000 INR
Обменные курсы Индийская рупия / Нигерийская найра
1 INR19,32550 NGN
5 INR96,62750 NGN
10 INR193,25500 NGN
20 INR386,51000 NGN
50 INR966,27500 NGN
100 INR1 932,55000 NGN
250 INR4 831,37500 NGN
300 INR5 797,65000 NGN
500 INR9 662,75000 NGN
600 INR11 595,30000 NGN
1000 INR19 325,50000 NGN
2000 INR38 651,00000 NGN
5000 INR96 627,50000 NGN
10000 INR193 255,00000 NGN
25000 INR483 137,50000 NGN
50000 INR966 275,00000 NGN
100000 INR1 932 550,00000 NGN
1000000 INR19 325 500,00000 NGN
1000000000 INR19 325 500 000,00000 NGN