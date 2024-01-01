1 нигерийская найра в венгерские форинты

Сконвертируйте NGN в HUF по реальному обменному курсу

1 ngn
0 huf

₦1,000 NGN = Ft0,2218 HUF

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в HUFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,24820,3435
Низкий0,22080,2208
В среднем0,23590,2495
Изменить-10.64%-35.42%
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Соотношение 1 NGN к HUF

За последние 30 дней максимальный курс NGN к HUF составил 0,2482, а минимальный — 0,2208. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2359. Изменение курса NGN к HUF в процентном соотношении составило -10.64.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к HUF составил 0,3435, а минимальный — 0,2208. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2495. Изменение курса NGN к HUF в процентном соотношении составило -35.42.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в венгерские форинты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийская найра

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NGN в PHP

NGN в GBP

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NGN в EGP

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NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Венгерский форинт
1 NGN0,22183 HUF
5 NGN1,10915 HUF
10 NGN2,21829 HUF
20 NGN4,43658 HUF
50 NGN11,09145 HUF
100 NGN22,18290 HUF
250 NGN55,45725 HUF
500 NGN110,91450 HUF
1000 NGN221,82900 HUF
2000 NGN443,65800 HUF
5000 NGN1 109,14500 HUF
10000 NGN2 218,29000 HUF
Обменные курсы Венгерский форинт / Нигерийская найра
2000 HUF9 015,96000 NGN
5000 HUF22 539,90000 NGN
10000 HUF45 079,80000 NGN
15000 HUF67 619,70000 NGN
20000 HUF90 159,60000 NGN
30000 HUF135 239,40000 NGN
40000 HUF180 319,20000 NGN
50000 HUF225 399,00000 NGN
60000 HUF270 478,80000 NGN
100000 HUF450 798,00000 NGN
150000 HUF676 197,00000 NGN
200000 HUF901 596,00000 NGN