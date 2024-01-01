5 нигерийских найр в гонконгские доллары

Сконвертируйте NGN в HKD по реальному обменному курсу

5 ngn
0,02 hkd

₦1,000 NGN = $0,004827 HKD

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00520,0073
Низкий0,00480,0048
В среднем0,00500,0054
Изменить-7.64%-33.63%
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Соотношение 1 NGN к HKD

За последние 30 дней максимальный курс NGN к HKD составил 0,0052, а минимальный — 0,0048. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0050. Изменение курса NGN к HKD в процентном соотношении составило -7.64.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к HKD составил 0,0073, а минимальный — 0,0048. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0054. Изменение курса NGN к HKD в процентном соотношении составило -33.63.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Гонконгский доллар
1 NGN0,00483 HKD
5 NGN0,02414 HKD
10 NGN0,04827 HKD
20 NGN0,09655 HKD
50 NGN0,24137 HKD
100 NGN0,48273 HKD
250 NGN1,20683 HKD
500 NGN2,41366 HKD
1000 NGN4,82732 HKD
2000 NGN9,65464 HKD
5000 NGN24,13660 HKD
10000 NGN48,27320 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Нигерийская найра
100 HKD20 715,40000 NGN
200 HKD41 430,80000 NGN
300 HKD62 146,20000 NGN
500 HKD103 577,00000 NGN
1000 HKD207 154,00000 NGN
2000 HKD414 308,00000 NGN
2500 HKD517 885,00000 NGN
3000 HKD621 462,00000 NGN
4000 HKD828 616,00000 NGN
5000 HKD1 035 770,00000 NGN
10000 HKD2 071 540,00000 NGN
20000 HKD4 143 080,00000 NGN