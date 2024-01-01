50 нигерийских найр в гвинейские франки
Сконвертируйте NGN в GNF по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NGN в GNF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|5,7596
|7,9738
|Низкий
|5,3038
|5,3038
|В среднем
|5,5607
|5,9101
|Изменить
|-7.62%
|-33.28%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к GNF
За последние 30 дней максимальный курс NGN к GNF составил 5,7596, а минимальный — 5,3038. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,5607. Изменение курса NGN к GNF в процентном соотношении составило -7.62.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к GNF составил 7,9738, а минимальный — 5,3038. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,9101. Изменение курса NGN к GNF в процентном соотношении составило -33.28.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в гвинейские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Нигерийская найра / Гвинейский франк
|1 NGN
|5,32043 GNF
|5 NGN
|26,60215 GNF
|10 NGN
|53,20430 GNF
|20 NGN
|106,40860 GNF
|50 NGN
|266,02150 GNF
|100 NGN
|532,04300 GNF
|250 NGN
|1 330,10750 GNF
|500 NGN
|2 660,21500 GNF
|1000 NGN
|5 320,43000 GNF
|2000 NGN
|10 640,86000 GNF
|5000 NGN
|26 602,15000 GNF
|10000 NGN
|53 204,30000 GNF