100 нигерийских найр в гвинейские франки

Сконвертируйте NGN в GNF по реальному обменному курсу

100 ngn
532 gnf

₦1,000 NGN = GFr5,320 GNF

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в GNFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,75967,9738
Низкий5,30385,3038
В среднем5,56075,9101
Изменить-7.62%-33.28%
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Соотношение 1 NGN к GNF

За последние 30 дней максимальный курс NGN к GNF составил 5,7596, а минимальный — 5,3038. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,5607. Изменение курса NGN к GNF в процентном соотношении составило -7.62.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к GNF составил 7,9738, а минимальный — 5,3038. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,9101. Изменение курса NGN к GNF в процентном соотношении составило -33.28.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в гвинейские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Гвинейский франк
1 NGN5,32043 GNF
5 NGN26,60215 GNF
10 NGN53,20430 GNF
20 NGN106,40860 GNF
50 NGN266,02150 GNF
100 NGN532,04300 GNF
250 NGN1 330,10750 GNF
500 NGN2 660,21500 GNF
1000 NGN5 320,43000 GNF
2000 NGN10 640,86000 GNF
5000 NGN26 602,15000 GNF
10000 NGN53 204,30000 GNF
Обменные курсы Гвинейский франк / Нигерийская найра
1 GNF0,18796 NGN
5 GNF0,93978 NGN
10 GNF1,87955 NGN
20 GNF3,75910 NGN
50 GNF9,39775 NGN
100 GNF18,79550 NGN
250 GNF46,98875 NGN
500 GNF93,97750 NGN
1000 GNF187,95500 NGN
2000 GNF375,91000 NGN
5000 GNF939,77500 NGN
10000 GNF1 879,55000 NGN