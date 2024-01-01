1 тысяча нигерийских найр в ганские седи
Сконвертируйте NGN в GHS по реальному обменному курсу
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|1 NGN в GHS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0097
|0,0121
|Низкий
|0,0091
|0,0090
|В среднем
|0,0094
|0,0096
|Изменить
|-5.14%
|-24.43%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к GHS
За последние 30 дней максимальный курс NGN к GHS составил 0,0097, а минимальный — 0,0091. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0094. Изменение курса NGN к GHS в процентном соотношении составило -5.14.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к GHS составил 0,0121, а минимальный — 0,0090. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0096. Изменение курса NGN к GHS в процентном соотношении составило -24.43.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в ганские седи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Ганский седи / Нигерийская найра
|1 GHS
|109,62000 NGN
|5 GHS
|548,10000 NGN
|10 GHS
|1 096,20000 NGN
|20 GHS
|2 192,40000 NGN
|50 GHS
|5 481,00000 NGN
|100 GHS
|10 962,00000 NGN
|250 GHS
|27 405,00000 NGN
|500 GHS
|54 810,00000 NGN
|1000 GHS
|109 620,00000 NGN
|2000 GHS
|219 240,00000 NGN
|5000 GHS
|548 100,00000 NGN
|10000 GHS
|1 096 200,00000 NGN