10 нигерийских найр в франки Джибути

Сконвертируйте NGN в DJF по реальному обменному курсу

10 ngn
1 djf

₦1,000 NGN = Fdj0,1098 DJF

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в DJFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11900,1650
Низкий0,10940,1094
В среднем0,11480,1222
Изменить-7.73%-33.44%
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Соотношение 1 NGN к DJF

За последние 30 дней максимальный курс NGN к DJF составил 0,1190, а минимальный — 0,1094. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1148. Изменение курса NGN к DJF в процентном соотношении составило -7.73.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к DJF составил 0,1650, а минимальный — 0,1094. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1222. Изменение курса NGN к DJF в процентном соотношении составило -33.44.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в франки Джибути

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и DJF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в DJF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Франк Джибути
1 NGN0,10981 DJF
5 NGN0,54906 DJF
10 NGN1,09812 DJF
20 NGN2,19624 DJF
50 NGN5,49060 DJF
100 NGN10,98120 DJF
250 NGN27,45300 DJF
500 NGN54,90600 DJF
1000 NGN109,81200 DJF
2000 NGN219,62400 DJF
5000 NGN549,06000 DJF
10000 NGN1 098,12000 DJF
Обменные курсы Франк Джибути / Нигерийская найра
1 DJF9,10651 NGN
5 DJF45,53255 NGN
10 DJF91,06510 NGN
20 DJF182,13020 NGN
50 DJF455,32550 NGN
100 DJF910,65100 NGN
250 DJF2 276,62750 NGN
500 DJF4 553,25500 NGN
1000 DJF9 106,51000 NGN
2000 DJF18 213,02000 NGN
5000 DJF45 532,55000 NGN
10000 DJF91 065,10000 NGN