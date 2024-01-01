1 намибийский доллар в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте NAD в TWD по реальному обменному курсу

1 nad
1,79 twd

$1,000 NAD = NT$1,792 TWD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в TWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,81271,8127
Низкий1,75401,6919
В среднем1,79041,7606
Изменить-0.40%5.47%
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Соотношение 1 NAD к TWD

За последние 30 дней максимальный курс NAD к TWD составил 1,8127, а минимальный — 1,7540. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7904. Изменение курса NAD к TWD в процентном соотношении составило -0.40.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к TWD составил 1,8127, а минимальный — 1,6919. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7606. Изменение курса NAD к TWD в процентном соотношении составило 5.47.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Намибийский доллар / Новый тайваньский доллар
1 NAD1,79154 TWD
5 NAD8,95770 TWD
10 NAD17,91540 TWD
20 NAD35,83080 TWD
50 NAD89,57700 TWD
100 NAD179,15400 TWD
250 NAD447,88500 TWD
500 NAD895,77000 TWD
1000 NAD1 791,54000 TWD
2000 NAD3 583,08000 TWD
5000 NAD8 957,70000 TWD
10000 NAD17 915,40000 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Намибийский доллар
1 TWD0,55818 NAD
5 TWD2,79090 NAD
10 TWD5,58180 NAD
20 TWD11,16360 NAD
50 TWD27,90900 NAD
100 TWD55,81800 NAD
250 TWD139,54500 NAD
500 TWD279,09000 NAD
1000 TWD558,18000 NAD
2000 TWD1 116,36000 NAD
5000 TWD2 790,90000 NAD
10000 TWD5 581,80000 NAD