История обменного курса намибийский доллар–новые тайваньские доллары

Обменный курс намибийский доллар/новые тайваньские доллары сейчас составляет 1,792, отражая изменение в размере -0.119% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.166% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 1,813, и минимумом, равным 1,783, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.566% уменьшение стоимости.