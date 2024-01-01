100 намибийских долларов в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте NAD в MYR по реальному обменному курсу

100 nad
25,62 myr

$1,000 NAD = RM0,2562 MYR

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NAD в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,26220,2626
Низкий0,25360,2476
В среднем0,25880,2560
Изменить-2.22%2.57%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NAD к MYR

За последние 30 дней максимальный курс NAD к MYR составил 0,2622, а минимальный — 0,2536. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2588. Изменение курса NAD к MYR в процентном соотношении составило -2.22.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к MYR составил 0,2626, а минимальный — 0,2476. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2560. Изменение курса NAD к MYR в процентном соотношении составило 2.57.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

NAD в USD

NAD в EUR

NAD в GBP

NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Малайзийский ринггит
1 NAD0,25620 MYR
5 NAD1,28098 MYR
10 NAD2,56196 MYR
20 NAD5,12392 MYR
50 NAD12,80980 MYR
100 NAD25,61960 MYR
250 NAD64,04900 MYR
500 NAD128,09800 MYR
1000 NAD256,19600 MYR
2000 NAD512,39200 MYR
5000 NAD1 280,98000 MYR
10000 NAD2 561,96000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Намибийский доллар
1 MYR3,90327 NAD
5 MYR19,51635 NAD
10 MYR39,03270 NAD
20 MYR78,06540 NAD
50 MYR195,16350 NAD
100 MYR390,32700 NAD
250 MYR975,81750 NAD
500 MYR1 951,63500 NAD
1000 MYR3 903,27000 NAD
2000 MYR7 806,54000 NAD
5000 MYR19 516,35000 NAD
10000 MYR39 032,70000 NAD