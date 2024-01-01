5 намибийских долларов в кенийские шиллинги

Сконвертируйте NAD в KES по реальному обменному курсу

5 nad
35 kes

$1,000 NAD = Ksh7,070 KES

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий7,20757,3118
Низкий6,91146,8506
В среднем7,09707,0998
Изменить-1.07%2.29%
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Соотношение 1 NAD к KES

За последние 30 дней максимальный курс NAD к KES составил 7,2075, а минимальный — 6,9114. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7,0970. Изменение курса NAD к KES в процентном соотношении составило -1.07.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к KES составил 7,3118, а минимальный — 6,8506. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,0998. Изменение курса NAD к KES в процентном соотношении составило 2.29.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

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NAD в EUR

NAD в GBP

NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Кенийский шиллинг
1 NAD7,06959 KES
5 NAD35,34795 KES
10 NAD70,69590 KES
20 NAD141,39180 KES
50 NAD353,47950 KES
100 NAD706,95900 KES
250 NAD1 767,39750 KES
500 NAD3 534,79500 KES
1000 NAD7 069,59000 KES
2000 NAD14 139,18000 KES
5000 NAD35 347,95000 KES
10000 NAD70 695,90000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Намибийский доллар
1 KES0,14145 NAD
5 KES0,70726 NAD
10 KES1,41451 NAD
20 KES2,82902 NAD
50 KES7,07255 NAD
100 KES14,14510 NAD
250 KES35,36275 NAD
500 KES70,72550 NAD
1000 KES141,45100 NAD
2000 KES282,90200 NAD
5000 KES707,25500 NAD
10000 KES1 414,51000 NAD