10 тысяч намибийских долларов в ямайские доллары
Сконвертируйте NAD в JMD по реальному обменному курсу
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|1 NAD в JMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|8,7146
|8,7146
|Низкий
|8,3978
|8,0717
|В среднем
|8,5907
|8,4602
|Изменить
|-1.37%
|5.80%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NAD к JMD
За последние 30 дней максимальный курс NAD к JMD составил 8,7146, а минимальный — 8,3978. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,5907. Изменение курса NAD к JMD в процентном соотношении составило -1.37.
За последние 90 дней максимальный курс NAD к JMD составил 8,7146, а минимальный — 8,0717. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,4602. Изменение курса NAD к JMD в процентном соотношении составило 5.80.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в ямайские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Намибийский доллар / Ямайский доллар
|1 NAD
|8,54538 JMD
|5 NAD
|42,72690 JMD
|10 NAD
|85,45380 JMD
|20 NAD
|170,90760 JMD
|50 NAD
|427,26900 JMD
|100 NAD
|854,53800 JMD
|250 NAD
|2 136,34500 JMD
|500 NAD
|4 272,69000 JMD
|1000 NAD
|8 545,38000 JMD
|2000 NAD
|17 090,76000 JMD
|5000 NAD
|42 726,90000 JMD
|10000 NAD
|85 453,80000 JMD