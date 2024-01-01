10 намибийских долларов в ямайские доллары

Сконвертируйте NAD в JMD по реальному обменному курсу

10 nad
85,45 jmd

$1,000 NAD = J$8,545 JMD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий8,71468,7146
Низкий8,39788,0717
В среднем8,59078,4602
Изменить-1.37%5.80%
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Соотношение 1 NAD к JMD

За последние 30 дней максимальный курс NAD к JMD составил 8,7146, а минимальный — 8,3978. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,5907. Изменение курса NAD к JMD в процентном соотношении составило -1.37.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к JMD составил 8,7146, а минимальный — 8,0717. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,4602. Изменение курса NAD к JMD в процентном соотношении составило 5.80.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

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NAD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Ямайский доллар
1 NAD8,54538 JMD
5 NAD42,72690 JMD
10 NAD85,45380 JMD
20 NAD170,90760 JMD
50 NAD427,26900 JMD
100 NAD854,53800 JMD
250 NAD2 136,34500 JMD
500 NAD4 272,69000 JMD
1000 NAD8 545,38000 JMD
2000 NAD17 090,76000 JMD
5000 NAD42 726,90000 JMD
10000 NAD85 453,80000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Намибийский доллар
1 JMD0,11702 NAD
5 JMD0,58511 NAD
10 JMD1,17022 NAD
20 JMD2,34044 NAD
50 JMD5,85110 NAD
100 JMD11,70220 NAD
250 JMD29,25550 NAD
500 JMD58,51100 NAD
1000 JMD117,02200 NAD
2000 JMD234,04400 NAD
5000 JMD585,11000 NAD
10000 JMD1 170,22000 NAD