50 намибийских долларов в колумбийские песо
Сконвертируйте NAD в COP по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NAD в COP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|232,2880
|232,2880
|Низкий
|216,2300
|203,8610
|В среднем
|224,0873
|215,6520
|Изменить
|-4.91%
|8.35%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NAD к COP
За последние 30 дней максимальный курс NAD к COP составил 232,2880, а минимальный — 216,2300. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 224,0873. Изменение курса NAD к COP в процентном соотношении составило -4.91.
За последние 90 дней максимальный курс NAD к COP составил 232,2880, а минимальный — 203,8610. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 215,6520. Изменение курса NAD к COP в процентном соотношении составило 8.35.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в колумбийские песо
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и COP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в COP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Намибийский доллар / Колумбийское песо
|1 NAD
|220,88900 COP
|5 NAD
|1 104,44500 COP
|10 NAD
|2 208,89000 COP
|20 NAD
|4 417,78000 COP
|50 NAD
|11 044,45000 COP
|100 NAD
|22 088,90000 COP
|250 NAD
|55 222,25000 COP
|500 NAD
|110 444,50000 COP
|1000 NAD
|220 889,00000 COP
|2000 NAD
|441 778,00000 COP
|5000 NAD
|1 104 445,00000 COP
|10000 NAD
|2 208 890,00000 COP