История обменного курса намибийский доллар–колумбийские песо

Обменный курс намибийский доллар/колумбийские песо сейчас составляет 220,889, отражая изменение в размере 0.094% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.147% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/колумбийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 222,911, и минимумом, равным 215,498, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.809% увеличение стоимости.