20 намибийских долларов в китайские юани

Сконвертируйте NAD в CNY по реальному обменному курсу

20 nad
7,95 cny

$1,000 NAD = ¥0,3977 CNY

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NAD в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,40410,4046
Низкий0,39090,3767
В среднем0,40010,3936
Изменить-1.53%5.21%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NAD к CNY

За последние 30 дней максимальный курс NAD к CNY составил 0,4041, а минимальный — 0,3909. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4001. Изменение курса NAD к CNY в процентном соотношении составило -1.53.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к CNY составил 0,4046, а минимальный — 0,3767. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3936. Изменение курса NAD к CNY в процентном соотношении составило 5.21.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

NAD в USD

NAD в EUR

NAD в GBP

NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Китайский юань RMB
1 NAD0,39772 CNY
5 NAD1,98858 CNY
10 NAD3,97716 CNY
20 NAD7,95432 CNY
50 NAD19,88580 CNY
100 NAD39,77160 CNY
250 NAD99,42900 CNY
500 NAD198,85800 CNY
1000 NAD397,71600 CNY
2000 NAD795,43200 CNY
5000 NAD1 988,58000 CNY
10000 NAD3 977,16000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Намибийский доллар
1 CNY2,51436 NAD
5 CNY12,57180 NAD
10 CNY25,14360 NAD
20 CNY50,28720 NAD
50 CNY125,71800 NAD
100 CNY251,43600 NAD
250 CNY628,59000 NAD
500 CNY1 257,18000 NAD
1000 CNY2 514,36000 NAD
2000 CNY5 028,72000 NAD
5000 CNY12 571,80000 NAD
10000 CNY25 143,60000 NAD