20 намибийских долларов в канадские доллары
Сконвертируйте NAD в CAD по реальному обменному курсу
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|1 NAD в CAD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0762
|0,0764
|Низкий
|0,0735
|0,0713
|В среднем
|0,0753
|0,0743
|Изменить
|-1.34%
|4.69%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NAD к CAD
За последние 30 дней максимальный курс NAD к CAD составил 0,0762, а минимальный — 0,0735. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0753. Изменение курса NAD к CAD в процентном соотношении составило -1.34.
За последние 90 дней максимальный курс NAD к CAD составил 0,0764, а минимальный — 0,0713. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0743. Изменение курса NAD к CAD в процентном соотношении составило 4.69.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в канадские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Канадский доллар / Намибийский доллар
|1 CAD
|13,31420 NAD
|5 CAD
|66,57100 NAD
|10 CAD
|133,14200 NAD
|20 CAD
|266,28400 NAD
|50 CAD
|665,71000 NAD
|100 CAD
|1 331,42000 NAD
|250 CAD
|3 328,55000 NAD
|500 CAD
|6 657,10000 NAD
|1000 CAD
|13 314,20000 NAD
|2000 CAD
|26 628,40000 NAD
|5000 CAD
|66 571,00000 NAD
|10000 CAD
|133 142,00000 NAD