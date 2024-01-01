История обменного курса намибийский доллар–канадские доллары

Обменный курс намибийский доллар/канадские доллары сейчас составляет 0,075, отражая изменение в размере 0.130% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.092% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/канадские доллары колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,076, и минимумом, равным 0,075, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.482% уменьшение стоимости.