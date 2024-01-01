100 мозамбикских метикалов в самоанские талы
Сконвертируйте MZN в WST по реальному обменному курсу
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|1 MZN в WST
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0430
|0,0435
|Низкий
|0,0423
|0,0423
|В среднем
|0,0427
|0,0428
|Изменить
|0.36%
|-1.98%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к WST
За последние 30 дней максимальный курс MZN к WST составил 0,0430, а минимальный — 0,0423. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0427. Изменение курса MZN к WST в процентном соотношении составило 0.36.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к WST составил 0,0435, а минимальный — 0,0423. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0428. Изменение курса MZN к WST в процентном соотношении составило -1.98.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в самоанские талы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и WST из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в WST, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Самоанская тала / Мозамбикский метикал
|1 WST
|23,44650 MZN
|5 WST
|117,23250 MZN
|10 WST
|234,46500 MZN
|20 WST
|468,93000 MZN
|50 WST
|1 172,32500 MZN
|100 WST
|2 344,65000 MZN
|250 WST
|5 861,62500 MZN
|500 WST
|11 723,25000 MZN
|1000 WST
|23 446,50000 MZN
|2000 WST
|46 893,00000 MZN
|5000 WST
|117 232,50000 MZN
|10000 WST
|234 465,00000 MZN