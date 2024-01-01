История обменного курса мозамбикский метикал–самоанские талы

Обменный курс мозамбикский метикал/самоанские талы сейчас составляет 0,043, отражая изменение в размере 0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.360% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/самоанские талы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,043, и минимумом, равным 0,042, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.819% уменьшение стоимости.