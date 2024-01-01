10 мозамбикских метикалов в самоанские талы

Сконвертируйте MZN в WST по реальному обменному курсу

10 mzn
0,43 wst

MT1,000 MZN = WS$0,04265 WST

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в WSTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04300,0435
Низкий0,04230,0423
В среднем0,04270,0428
Изменить0.36%-1.98%
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Соотношение 1 MZN к WST

За последние 30 дней максимальный курс MZN к WST составил 0,0430, а минимальный — 0,0423. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0427. Изменение курса MZN к WST в процентном соотношении составило 0.36.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к WST составил 0,0435, а минимальный — 0,0423. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0428. Изменение курса MZN к WST в процентном соотношении составило -1.98.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в самоанские талы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и WST из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в WST, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Самоанская тала
1 MZN0,04265 WST
5 MZN0,21325 WST
10 MZN0,42650 WST
20 MZN0,85301 WST
50 MZN2,13252 WST
100 MZN4,26503 WST
250 MZN10,66258 WST
500 MZN21,32515 WST
1000 MZN42,65030 WST
2000 MZN85,30060 WST
5000 MZN213,25150 WST
10000 MZN426,50300 WST
Обменные курсы Самоанская тала / Мозамбикский метикал
1 WST23,44650 MZN
5 WST117,23250 MZN
10 WST234,46500 MZN
20 WST468,93000 MZN
50 WST1 172,32500 MZN
100 WST2 344,65000 MZN
250 WST5 861,62500 MZN
500 WST11 723,25000 MZN
1000 WST23 446,50000 MZN
2000 WST46 893,00000 MZN
5000 WST117 232,50000 MZN
10000 WST234 465,00000 MZN