1 мозамбикский метикал в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте MZN в SHP по реальному обменному курсу

1 mzn
0,01 shp

MT1,000 MZN = £0,01213 SHP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в SHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01250,0126
Низкий0,01210,0121
В среднем0,01230,0124
Изменить-2.28%-3.98%
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Соотношение 1 MZN к SHP

За последние 30 дней максимальный курс MZN к SHP составил 0,0125, а минимальный — 0,0121. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0123. Изменение курса MZN к SHP в процентном соотношении составило -2.28.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к SHP составил 0,0126, а минимальный — 0,0121. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0124. Изменение курса MZN к SHP в процентном соотношении составило -3.98.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикский метикал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Фунт Святой Елены
1 MZN0,01213 SHP
5 MZN0,06067 SHP
10 MZN0,12134 SHP
20 MZN0,24269 SHP
50 MZN0,60672 SHP
100 MZN1,21344 SHP
250 MZN3,03360 SHP
500 MZN6,06720 SHP
1000 MZN12,13440 SHP
2000 MZN24,26880 SHP
5000 MZN60,67200 SHP
10000 MZN121,34400 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Мозамбикский метикал
1 SHP82,41060 MZN
5 SHP412,05300 MZN
10 SHP824,10600 MZN
20 SHP1 648,21200 MZN
50 SHP4 120,53000 MZN
100 SHP8 241,06000 MZN
250 SHP20 602,65000 MZN
500 SHP41 205,30000 MZN
1000 SHP82 410,60000 MZN
2000 SHP164 821,20000 MZN
5000 SHP412 053,00000 MZN
10000 SHP824 106,00000 MZN