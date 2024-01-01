2 000 мозамбикских метикалов в ямайские доллары

Сконвертируйте MZN в JMD по реальному обменному курсу

2 000 mzn
4 895,24 jmd

MT1,000 MZN = J$2,448 JMD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,45982,4598
Низкий2,44182,4191
В среднем2,44982,4451
Изменить-0.03%1.18%
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Соотношение 1 MZN к JMD

За последние 30 дней максимальный курс MZN к JMD составил 2,4598, а минимальный — 2,4418. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,4498. Изменение курса MZN к JMD в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к JMD составил 2,4598, а минимальный — 2,4191. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,4451. Изменение курса MZN к JMD в процентном соотношении составило 1.18.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Ямайский доллар
1 MZN2,44762 JMD
5 MZN12,23810 JMD
10 MZN24,47620 JMD
20 MZN48,95240 JMD
50 MZN122,38100 JMD
100 MZN244,76200 JMD
250 MZN611,90500 JMD
500 MZN1 223,81000 JMD
1000 MZN2 447,62000 JMD
2000 MZN4 895,24000 JMD
5000 MZN12 238,10000 JMD
10000 MZN24 476,20000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Мозамбикский метикал
1 JMD0,40856 MZN
5 JMD2,04280 MZN
10 JMD4,08559 MZN
20 JMD8,17118 MZN
50 JMD20,42795 MZN
100 JMD40,85590 MZN
250 JMD102,13975 MZN
500 JMD204,27950 MZN
1000 JMD408,55900 MZN
2000 JMD817,11800 MZN
5000 JMD2 042,79500 MZN
10000 JMD4 085,59000 MZN