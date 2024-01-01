История обменного курса мозамбикский метикал–ямайские доллары

Обменный курс мозамбикский метикал/ямайские доллары сейчас составляет 2,448, отражая изменение в размере 0.075% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.359% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/ямайские доллары колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2,461, и минимумом, равным 2,446, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.372% уменьшение стоимости.