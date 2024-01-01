1 мозамбикский метикал в ганские седи

Сконвертируйте MZN в GHS по реальному обменному курсу

1 mzn
0,23 ghs

MT1,000 MZN = GH¢0,2313 GHS

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в GHSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,23210,2321
Низкий0,22570,2033
В среднем0,22940,2204
Изменить2.45%13.75%
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Соотношение 1 MZN к GHS

За последние 30 дней максимальный курс MZN к GHS составил 0,2321, а минимальный — 0,2257. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2294. Изменение курса MZN к GHS в процентном соотношении составило 2.45.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к GHS составил 0,2321, а минимальный — 0,2033. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2204. Изменение курса MZN к GHS в процентном соотношении составило 13.75.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в ганские седи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикский метикал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Ганский седи
1 MZN0,23129 GHS
5 MZN1,15643 GHS
10 MZN2,31285 GHS
20 MZN4,62570 GHS
50 MZN11,56425 GHS
100 MZN23,12850 GHS
250 MZN57,82125 GHS
500 MZN115,64250 GHS
1000 MZN231,28500 GHS
2000 MZN462,57000 GHS
5000 MZN1 156,42500 GHS
10000 MZN2 312,85000 GHS
Обменные курсы Ганский седи / Мозамбикский метикал
1 GHS4,32367 MZN
5 GHS21,61835 MZN
10 GHS43,23670 MZN
20 GHS86,47340 MZN
50 GHS216,18350 MZN
100 GHS432,36700 MZN
250 GHS1 080,91750 MZN
500 GHS2 161,83500 MZN
1000 GHS4 323,67000 MZN
2000 GHS8 647,34000 MZN
5000 GHS21 618,35000 MZN
10000 GHS43 236,70000 MZN