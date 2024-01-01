История обменного курса мозамбикский метикал–ганские седи

Обменный курс мозамбикский метикал/ганские седи сейчас составляет 0,231, отражая изменение в размере 0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.156% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/ганские седи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,232, и минимумом, равным 0,231, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.371% уменьшение стоимости.