250 мозамбикских метикалов в швейцарские франки
Сконвертируйте MZN в CHF по реальному обменному курсу
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|1 MZN в CHF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0142
|0,0144
|Низкий
|0,0139
|0,0139
|В среднем
|0,0141
|0,0142
|Изменить
|-0.61%
|-2.24%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к CHF
За последние 30 дней максимальный курс MZN к CHF составил 0,0142, а минимальный — 0,0139. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0141. Изменение курса MZN к CHF в процентном соотношении составило -0.61.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к CHF составил 0,0144, а минимальный — 0,0139. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0142. Изменение курса MZN к CHF в процентном соотношении составило -2.24.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в швейцарские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Японская иена
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|Обменные курсы Швейцарский франк / Мозамбикский метикал
|1 CHF
|71,78560 MZN
|5 CHF
|358,92800 MZN
|10 CHF
|717,85600 MZN
|20 CHF
|1 435,71200 MZN
|50 CHF
|3 589,28000 MZN
|100 CHF
|7 178,56000 MZN
|250 CHF
|17 946,40000 MZN
|500 CHF
|35 892,80000 MZN
|1000 CHF
|71 785,60000 MZN
|2000 CHF
|143 571,20000 MZN
|5000 CHF
|358 928,00000 MZN
|10000 CHF
|717 856,00000 MZN