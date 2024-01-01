1 мозамбикский метикал в канадские доллары

Сконвертируйте MZN в CAD по реальному обменному курсу

1 mzn
0,02 cad

MT1,000 MZN = C$0,02151 CAD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02160,0216
Низкий0,02130,0213
В среднем0,02150,0215
Изменить0.00%0.11%
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Соотношение 1 MZN к CAD

За последние 30 дней максимальный курс MZN к CAD составил 0,0216, а минимальный — 0,0213. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0215. Изменение курса MZN к CAD в процентном соотношении составило 0.00.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к CAD составил 0,0216, а минимальный — 0,0213. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0215. Изменение курса MZN к CAD в процентном соотношении составило 0.11.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикский метикал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Канадский доллар
1 MZN0,02151 CAD
5 MZN0,10756 CAD
10 MZN0,21513 CAD
20 MZN0,43026 CAD
50 MZN1,07565 CAD
100 MZN2,15129 CAD
250 MZN5,37823 CAD
500 MZN10,75645 CAD
1000 MZN21,51290 CAD
2000 MZN43,02580 CAD
5000 MZN107,56450 CAD
10000 MZN215,12900 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Мозамбикский метикал
1 CAD46,48360 MZN
5 CAD232,41800 MZN
10 CAD464,83600 MZN
20 CAD929,67200 MZN
50 CAD2 324,18000 MZN
100 CAD4 648,36000 MZN
250 CAD11 620,90000 MZN
500 CAD23 241,80000 MZN
1000 CAD46 483,60000 MZN
2000 CAD92 967,20000 MZN
5000 CAD232 418,00000 MZN
10000 CAD464 836,00000 MZN