История обменного курса мозамбикский метикал–канадские доллары

Обменный курс мозамбикский метикал/канадские доллары сейчас составляет 0,022, отражая изменение в размере 0.122% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.505% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/канадские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,022, и минимумом, равным 0,021, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.404% уменьшение стоимости.