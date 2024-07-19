История обменного курса малазийский ринггит–замбийские квачи

Обменный курс малазийский ринггит/замбийские квачи сейчас составляет 5,459, отражая изменение в размере -0.771% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.320% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/замбийские квачи колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 5,660, и минимумом, равным 5,459, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -2.468% уменьшение стоимости.