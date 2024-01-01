马来西亚林吉特 至赞比亚克瓦查 历史汇率
欢迎查看 马来西亚林吉特 至赞比亚克瓦查 历史摘要。这是 马来西亚林吉特 (MYR) 至赞比亚克瓦查 (ZMW) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 09-08-2019 到 09-08-2024 5 年的 MYR 和 ZMW 历史数据。
马来西亚林吉特 至赞比亚克瓦查 汇率历史
今日 马来西亚林吉特 至赞比亚克瓦查 的汇率目前为 5.910，较昨日变动 1.572%。过去一周，马来西亚林吉特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 2.511%。过去一周，马来西亚林吉特 至赞比亚克瓦查 的汇率在 09-08-2024 的最高点 5.910 和 02-08-2024 的最低点 5.759 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.512%。
如何将马来西亚林吉特兑换成赞比亚克瓦查
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择MYR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择ZMW作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示MYR兑ZMW的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。