История обменного курса малазийский ринггит–турецкие лиры

Обменный курс малазийский ринггит/турецкие лиры сейчас составляет 7,055, отражая изменение в размере -0.059% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.309% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/турецкие лиры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 7,100, и минимумом, равным 7,049, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.173% уменьшение стоимости.