马来西亚林吉特 至土耳其里拉 汇率历史

今日 马来西亚林吉特 至土耳其里拉 的汇率目前为 7.597，较昨日变动 1.339%。过去一周，马来西亚林吉特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 3.019%。

过去一周，马来西亚林吉特 至土耳其里拉 的汇率在 09-08-2024 的最高点 7.597 和 02-08-2024 的最低点 7.375 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.512%。