История обменного курса малазийский ринггит–тайские баты

Обменный курс малазийский ринггит/тайские баты сейчас составляет 7,767, отражая изменение в размере 0.266% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.446% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/тайские баты колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 7,769, и минимумом, равным 7,681, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.353% увеличение стоимости.