马来西亚林吉特 至泰铢 汇率历史

今日 马来西亚林吉特 至泰铢 的汇率目前为 7.977，较昨日变动 0.927%。过去一周，马来西亚林吉特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.397%。

过去一周，马来西亚林吉特 至泰铢 的汇率在 05-08-2024 的最高点 8.016 和 02-08-2024 的最低点 7.836 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.577%。