泰铢 至马来西亚林吉特 汇率历史

今日 泰铢 至马来西亚林吉特 的汇率目前为 0.130，较昨日变动 0.003%。过去一周，泰铢 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.640%。

过去一周，泰铢 至马来西亚林吉特 的汇率在 24-07-2024 的最高点 0.130 和 25-07-2024 的最低点 0.129 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.256%。