История обменного курса малазийский ринггит–руандийские франки

Обменный курс малазийский ринггит/руандийские франки сейчас составляет 280,824, отражая изменение в размере 0.101% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.088% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/руандийские франки колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 281,846, и минимумом, равным 280,258, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.219% увеличение стоимости.