马来西亚林吉特 至卢旺达法郎 汇率历史

今日 马来西亚林吉特 至卢旺达法郎 的汇率目前为 299.109，较昨日变动 1.502%。过去一周，马来西亚林吉特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 2.078%。

过去一周，马来西亚林吉特 至卢旺达法郎 的汇率在 09-08-2024 的最高点 299.109 和 05-08-2024 的最低点 292.350 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.513%。