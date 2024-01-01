История обменного курса малазийский ринггит–сербские динары

Обменный курс малазийский ринггит/сербские динары сейчас составляет 22,967, отражая изменение в размере -0.014% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.171% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/сербские динары колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 23,008, и минимумом, равным 22,929, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.272% увеличение стоимости.