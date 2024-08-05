马来西亚林吉特 至塞尔维亚第纳尔 汇率历史

今日 马来西亚林吉特 至塞尔维亚第纳尔 的汇率目前为 24.219，较昨日变动 1.252%。过去一周，马来西亚林吉特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.566%。

过去一周，马来西亚林吉特 至塞尔维亚第纳尔 的汇率在 05-08-2024 的最高点 24.357 和 07-08-2024 的最低点 23.806 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.513%。