малазийский ринггит пакистанские рупии История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса малазийский ринггит пакистанские рупии. Это сводная страница малазийский ринггит (MYR) пакистанские рупии (PKR) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные MYR и PKR за 5 лет с 20-07-2019 по 20-07-2024.

1 000 myr
59 363,70 pkr

RM1,000 MYR = ₨59,36 PKR

Среднерыночный курс в 20 июл. 2024 г.
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История обменного курса малазийский ринггит–пакистанские рупии

Обменный курс малазийский ринггит/пакистанские рупии сейчас составляет 59,364, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.599% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 59,730, и минимумом, равным 59,304, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.306% уменьшение стоимости.

Самые популярные валюты на 20 июля 2024 г.

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.

Часто задаваемые вопросы об обменном курсе