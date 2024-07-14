История обменного курса малазийский ринггит–пакистанские рупии

Обменный курс малазийский ринггит/пакистанские рупии сейчас составляет 59,364, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.599% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 59,730, и минимумом, равным 59,304, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.306% уменьшение стоимости.