马来西亚林吉特 至巴基斯坦卢比 汇率历史

今日 马来西亚林吉特 至巴基斯坦卢比 的汇率目前为 62.993，较昨日变动 1.050%。过去一周，马来西亚林吉特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.508%。

过去一周，马来西亚林吉特 至巴基斯坦卢比 的汇率在 05-08-2024 的最高点 63.397 和 04-08-2024 的最低点 61.684 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.512%。