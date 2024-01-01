巴基斯坦卢比 至马来西亚林吉特 汇率历史

今日 巴基斯坦卢比 至马来西亚林吉特 的汇率目前为 0.016，较昨日变动 0.524%。过去一周，巴基斯坦卢比 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.419%。

过去一周，巴基斯坦卢比 至马来西亚林吉特 的汇率在 22-10-2024 的最高点 0.016 和 16-10-2024 的最低点 0.015 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值下降了 -0.334%。