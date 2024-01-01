История обменного курса малазийский ринггит–новозеландские доллары

Обменный курс малазийский ринггит/новозеландские доллары сейчас составляет 0,355, отражая изменение в размере 0.233% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.523% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,355, и минимумом, равным 0,350, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.331% увеличение стоимости.