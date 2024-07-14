История обменного курса малазийский ринггит–нигерийские найры

Обменный курс малазийский ринггит/нигерийские найры сейчас составляет 345,503, отражая изменение в размере -0.499% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.941% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/нигерийские найры колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 354,190, и минимумом, равным 332,981, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -2.712% уменьшение стоимости.